Zafer çok yakıştı

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye, 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı İzmir'de ağırladı. Maçın 2. dakikasında ay-yıldızlılar öne geçti. Umut'un pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Kerem, döndükten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 1-0. 37'de İzlanda beraberliği sağladı. Sağ kanattan Gudmundsson'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Palsson, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

GOL YİNE ERKEN GELDİ

İkinci yarıda da Türkiye'nin istekli oyunu devam etti. 52'de sol tarafta topla buluşan Kerem çok iyi döndü ve harika bir plaseyle topu köşeden ağlara gönderdi: 2-1. 58'de savunma arkasına sarkan İrfan Can'ın ara pasında Kerem kalecinin üstünden topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. 72'de İrfan'ın içeriye indirdiği topa Umut'un müsait durumdaki şutu kaleyi bulmadı. 89'da Orkun'un pasında topla buluşan Arda, savunma arkasına kaçan Kerem'i gördü. Kerem, kalecinin üzerinden yaptığı plaseyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Türkiye ikinci maçında galibiyetle tanıştı.

MAÇ SONU BÜYÜK COŞKU

Türkiye, İzlanda'yı tarihinde ilk kez 3 gol atarak mağlup etmeyi başardı. İzmir'de büyük coşku eşliğinde oynanan karşılaşmada millilerimiz oldukça istekli bir futbol ortaya koydu. Gürsel Aksel'i tamamen dolduran taraftarlar da 90 dakika boyunca üzerine düşeni yaptı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular da taraftarların coşkusuna ortak oldu. Oyuncular, binlerce taraftar ile birlikte 'Memleketim' şarkısını söyledi.

ARDA GÜLER MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

GALLER maçında sakatlanan Arda Güler, dün ilk 11'de başladı. Teknik direktör Montella, geçtiğimiz gün yapılan basın toplantısında Arda'nın durumunun maç günü netleşeceğini söylemişti. Teknik ekibe oynayabileceğini söyleyen Arda, İzlanda karşısında görev yaptı.

MONTELLA'DAN KADRODA 6 DEĞİŞİKLİK

MILLI Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçındaki ilk 11'e oranla 6 değişiklik yaptı. İtalyan teknik adam İzlanda maçına Kaan, Çağlar, Zeki, Orkun, Kenan ve kırmızı kart cezalısı Barış Alper'in yerine Merih, Eren, Hakan, İrfan Can, Kerem ve Umut'u ilk 11'e monte etti.