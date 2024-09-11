Bodrum atakta

Trendyol Süper Lig'de milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Bodrum FK, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala yeni bir hamle yapmak üzere. Yeşil-beyazlıların şu an Slask Wroclaw forması giyen 22 yaşındaki Polonyalı stoper Lukasz Bejger ile ilgilendiği ifade edildi. Stoperin yanında sol bek ve orta sahanın solunda oynayabilen Bejger ile temasa geçen kurmaylar, oyuncudan olumlu dönüş aldı. Önümüzdeki günlerde masaya oturarak resmi olarak imza atmak isteyen yönetim, son hamlesini Bejger ile yapmayı planlıyor.

BONSERVİSİYLE İSTİYORLAR

Bodrum FK'nın genç oyuncuyu bonservis bedeliyle takıma kazandırmak istediği ifade edilirken, kurmayların yaklaşık 1.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncu için kesenin ağzını açmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Profesyonel kariyerine Lech Academy'de başlayan Bejger, Man United U18 ve U23 takımlarında oynarken son olarak Slask Wroclaw'da mücadele etti. Süper Lig'den birkaç kulübün Bejger ile temasta olduğu öğrenilirken, genç oyuncunun Bodrum'u tercih edeceği öğrenildi.

YEŞİL-BEYAZLILARDA İMERİ BATMAN'A GİTTİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Bodrum FK'da forma giyen tecrübeli sağ kanat oyuncusu Omar Imeri'yi kadrosuna katarak sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bodrum FK'da forma giyen tecrübeli sağ kanat oyuncusu Omar Imeri ile sözleşme imzaladı. Omar Imeri, 2024/25 sezonundan itibaren kırmızı-beyazlı renklerimizle sahada olacak. Batman Petrolspor Ailesi olarak Omar Imeri'ye hoş geldin diyor ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.