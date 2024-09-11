İSVİÇRE'NİN Zürih kentinde yaşayan endüstri psikoloğu 37 yaşındaki 'Buzların Kraliçesi' lakaplı Deniz Kayadelen, 11 yaşında başladığı yüzme kariyerinde yeni bir başarıya imza attı.

Kayadelen, 21 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki Hudson Nehri'ni 7 saat 58 dakikada yüzen en hızlı Türk kadın oldu. Böylece başarılı yüzücü, Manş Denizi ve Catalina Kanalı'nın ardından Manhattan Adasını da yüzerek 'triple crown' (üçlü taç) denilen 3 ayaklı yüzüşü tamamladı. Her zaman ilklere imza atmak istediğini belirten Kayadelen'in sıradaki hedefi ise Antartika'da yüzüp, Türk bayrağını dalgalandırmak.

Kayadelen, bir süre önce de Nepal'deki Putha Hinchulli dağının 6 bin 400 metre yüksekliğinde 3 derece suda 5 dakika yüzerek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı.

DİĞER ETAPLAR OLABİLİR

'Triple Crown'un dünyanın en prestijli 3 yüzüşünden meydana geldiğini söyleyen Kayadelen, "Birincisi Manş Denizi, ikincisi Catalina Boğazı, üçüncüsü ise New York'taki Hudson Nehri'nde yüzmek.

2023 temmuzda Manş'ı geçtim. Sonra Catalina Boğazı'nı geçmenin daha kolay olacağını düşündüm.

Orası da köpek balıklarının yoğun olduğu bir bölge. Korkuyla başa çıkmak ve gece yüzmek çok zorluydu.

Akşam 21.00'da yüzmeye başladım 8 saat boyunca ay ışığı eşliğinde yüzdüm.

Hudson Nehri ise çok pis bir su. Suyun dibi gözükmüyor. 8 saatin altında yüzerek 7 saat 58 dakika ile 48 kilometreyi tamamlayarak Türkiye kadınlar rekorunu kırdım. Triple Crown şu anda dünya çapında yüzen kişi sayısı 500'ü aşmamıştır.

O yüzden triple crowna ulaşmak benim için çok büyük bir hedefti.

Ocean seven denilen '7 okyanus' var.

Belki diğer etaplarını da yüzebilirim."