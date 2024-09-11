TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, üst üste üç paralimpik oyunlarında altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın "şampiyon kadrosu"nun Los Angeles 2028'e kadar korunacağını açıkladı.

Yıldırım, şunları kaydetti: "Golbol Kadın Milli Takımı'mızın genç bir kadrosu var. En tecrübeli sporcumuz Sevda Altunoluk daha 30 yaşını yeni bitirdi. Diğer sporcularımız 20-23 yaş arasında. Daha önce 'hedefimiz hep 2024 demiştik' ama 2028'i de hayal etmiştik. Los Angeles 2028'de kadromuz aynı kalacak. İnşallah 2028'de de ülkemize aynı başarıyla dönmeyi hedefliyoruz."Golbol'da kadro sabit kalacak