Trabzonspor'da dümene geçen teknik direktör Şenol Güneş, için Başkan Ertuğrul Doğan samimi sözler sarf etti. Beşiktaş'ta daha önce şampiyonluk yaşayan çalıştırıcıya sahip çıkan Doğan, "Şenol Güneş bizim efsanemiz. Hem Trabzon'da şampiyonluk yaşadı, sonra İstanbul'a gidip orada da şampiyonluk yaşadı. Hocamız Trabzonspor'da hocalık yapmak istediğini açık açık belirtti. Trabzon'un yapması gereken takımına, oyuncularına sahip çıkmak" dedi.

PAUL ONUACHU OLMADI

Hedefle ilgili de konuşan Doğan, "Hedef zirve ama söylemekle olmuyor. Bizim zirve yarışında olmamız gerekiyor, ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Transferse transfer" ifadelerini kullandı. Öte yandan Karadeniz ekibi daha önce anlaşmaya vardığı Simon Bokote Bonva ve Serdar Saatçı'yı dün Trabzon' getirdi.