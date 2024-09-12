TFF kulüplerin talebini reddetti

TFF, Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralına dair yeni düzenleme isteğinde bulunan bazı kulüplerin talebini reddetti. TFF sezon başı yaptığı açıklama ile Süper Lig'de A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcunun yer alabileceğini açıklamıştı. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, yabancı sayısının değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da yeni yabancı sayısı için yapılan resmi başvuruları karara bağladı ve reddetti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katıldığı canlı yayında herkesin konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yabancı kuralıyla ilgili bizimle beraber Beşiktaş ve Galatasaray'ın da sayının artırılması ile ilgili talebi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu bu talebi reddetti."