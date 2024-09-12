Uşak çok rahat

ZİRAAT Türkiye Kupası 1. Turu'nda 3. Lig ekiplerinden Uşakspor, sahasında bir başka 3. Lig ekibi 1922 Konyaspor'u farklı mağlup ederek bir üst tura yükseldi: 4-0. Maça Can Türk, Muhammed Fatih Kunat, Emre Sarıkaya, İlke Nelik, Cihangir Çağlayan, Muhammet Mustafa Gundak, Taner Yıldız, Semih Akyıldız, Selçuk Alibaz, Onur Civelek ve Murat Tosun 11'yle başlayan kırmızı-siyahlılar, rakibine büyük bir üstünlük kurdu. Uşak ekibi, 8. dakikada Muhammet Mustafa Gundak'ın attığı golle öne geçti: 1-0. 14'te kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Murat Tosun farkı ikiye çıkardı: 2-0. 35'de Semih Akyıldız Uşakspor'u iyice rahatlattı: 3-0. 90+4'te Bertuğ Uz müsabakanın skorunu ilan etti: 4-0.