Aydın BŞB filede tat vermedi

ULUSLARARASI Kuşadası Turnuvası'nın son gününde ev sahibi Aydın Büyükşehir Belediye Kadın Voleybol takımı Alman ekibi Palmberg Shwerin ile karşı karşıya geldi. Aldığı sonuçlarla şampiyonluğu kaçıran mavibeyazlılar son maçta büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibine diş geçiremedi. Aydın temsilcisi müsabakadan 25-20, 20-25, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Düzenlenen hazırlık turnuvasında Eczacıbaşı, Vakıfbank ve son olarak Palmberg'e yenilen Aydın ekibi, organizasyonu son sırada tamamladı. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda sezon öncesi oynadığı karşılaşmalarda iyi bir performans sergileyemedi.