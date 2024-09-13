Bodrum’da Beka Beka heyecanı

Süper Lig'in 5. haftasında yarın Başakşehir'i konuk edecek Sipay Bodrum FK, transfer tahtasının kapanmasına 24 saat kala önemli bir takviye daha yapabilir. Yeşil-beyazlılar, bir dönem G.Saray'ın da gündemine giren, geçen sezonu Nice'de geçiren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka ile ilgileniyor. Bodrum, bonservisi elinde olan genç futbolcunun menajeriyle temasa geçti ve oyuncunun şartlarını sordu. Beka Beka ile Süper Lig'den Antalyaspor'un da temasa geçtiği öğrenilirken, Teknik Direktör İsmet Taşdemir bir orta saha transferiyle takımı tamamlamak istiyor.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Galatasaray'ın 2020-21 sezonunda Avrupa Ligi'nde L.Moskova forması giyerken beğendiği ve transfer etmek istediği futbolcu, o dönem sarı-kırmızılılarla anlaşamamıştı. U17'den U23'e kadar düzenli olarak Fransa Milli Takımı'na çağırılan Beka Beka, Nice'de top koşturduğu 2023 yılında intihar girişiminde bulunup psikolojik sorunlar yaşayınca kariyerindeki yükseliş sekteye uğramıştı. Futbola bir süre ara veren Beka Beka, geçtiğimiz sezonu geçirdiği Nice ile sözleşmesi feshedilince boşa çıktı.

GÖKHAN AKKAN BODRUM FK'DA

BODRUM Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor forması giyen kaleci Gökhan Akkan'ı transfer etti. Yeşilbeyazlı ekip, tecrübeli eldiven ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Çaykur Rizespor'un 29 yaşındaki deneyimli file bekçisi Gökhan Akkan ile anlaştı. Yeşilbeyazlı Muğla temsilcisi, tecrübeli eldiven Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gökhan Akkan, Çaykur Rizespor forması ile geçtiğimiz yıl 31 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 2730 dakika süre aldı.