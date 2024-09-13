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Göztepe Basket maskotunu seçiyor

HABER MERKEZİ
Göztepe Basket maskotunu seçiyor

YENİ sezonda Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Erkek Basketbol Takımı maskotunu seçiyor. Kulüp mobil uygulamasından anket açan sarı-kırmızılılar iki seçenek belirledi.

Birinde 'Anka Kuşu' yer alırken diğer seçenekte 'Yalı Çapkını' yer alıyor. Konuyla ilgili sosyal medyadan yapılan açıklamada "20 yıl sonra parkelere dönen Basketbol A Takımımız coşkusunu taraftarlarımızla paylaşacak bir maskota kavuşuyor. Bu heyecana ortak olacak maskotu taraftarımızın oylarıyla seçiyoruz! Göztepe Mobil Uygulaması'ndan oyunu kullan, maskotu sen belirle" ifadeleri kullanıldı.

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