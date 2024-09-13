Göztepe Basket maskotunu seçiyor

YENİ sezonda Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Erkek Basketbol Takımı maskotunu seçiyor. Kulüp mobil uygulamasından anket açan sarı-kırmızılılar iki seçenek belirledi.

Birinde 'Anka Kuşu' yer alırken diğer seçenekte 'Yalı Çapkını' yer alıyor. Konuyla ilgili sosyal medyadan yapılan açıklamada "20 yıl sonra parkelere dönen Basketbol A Takımımız coşkusunu taraftarlarımızla paylaşacak bir maskota kavuşuyor. Bu heyecana ortak olacak maskotu taraftarımızın oylarıyla seçiyoruz! Göztepe Mobil Uygulaması'ndan oyunu kullan, maskotu sen belirle" ifadeleri kullanıldı.