Kartal’dan Rui atağı

BEŞİKTAŞ sol bek transferi çalışmaları ile ilgili temaslarına hız verirken G.Saray'ın da listesinde olan İtalya Serie A devi Napoli'nin tecrübeli sol beki Mario Rui'yi bonservisiyle beraber kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi. İtalyan temsilcisi ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan Portekizli oyuncu için görüşme halinde olan Kara Kartal, transferin bugün sona ermesi sebebiyle elini çabuk tutmak istiyor. 33 yaşındaki Portekizli sol bek, aynı zamanda orta sahanın solunda da forma giyebiliyor. 2018'den beri Napoli forması giyen Rui, İtalyan ekibinde 227 maça çıktı ve 3 gol, 26 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcu yaşadığı diz sorunu ve uyluk sakatlıkları nedeniyle 7 maç kaçırdı. Deniyimli sol bek 2023-2024 sezonunda sadece 5 sarı, 1 sarıdan- kırmızı kart gördü.

KALEYE ADAY DİANT RAMAJ

YENİ sezon için yaptığı transferlerle kadrosunu büyük ölçüde tamamlayan Beşiktaş'ın kadrosuna yeni bir kaleci katmak istediği öğrenildi. Hollanda basını, Giovanni van Bronckhorst'un çalışmaları doğrultusunda girişimlere başladığını duyurdu. Ajax'ın 18 milyon euro değer biçilen 20 yaşındaki kalecisi Diant Ramaj'ın, Beşiktaş'ın gündeminde olduğu aktarılırken Kosova asıllı Alman kaleci Diant için Ajax'a kiralama önerisi sunma planları yapıyor.