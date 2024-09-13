Uşak kupada parladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u uzatmada bulduğu gollerle 2-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı farklı galibiyetle de çifte moral yaşadı. 1922 Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek eleyen kırmızısiyahlılar, geçen sezon 2'nci Lig'de sergilediği kötü performansın izlerini bu sezon sileceğini gösterdi. Geçen sezon evinde çıktığı 18 maçta 17 mağlubiyet 1 beraberlik alarak taraftarının yüzünü güldüremeyen Uşakspor, kendi sahasında tam 512 gün sonra zafer sevinci yaşadı. Kırmızı-siyahlılar ligde pazar günü evinde Balıkesirspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.