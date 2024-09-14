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3. Lig’de cumartesi şöleni

HABER MERKEZİ
3. Lig’de cumartesi şöleni
TFF 3'üncü Lig'de cumartesi mesaisinde Ege ekipleri yine zorlu maçlarda galibiyet arayacak. 1. Grup'ta ilk hafta iç sahada Kırşehirspor'a takılan Karşıyaka, Bulvarspor deplasmanında 3 puan arayacak. İstanbul Kartal'daki Mimar Kubilay Köse Stadı'ndaki maç 16.30'da başlayacak. Aynı grupta ilk hafta Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 yenilen Kuşadasıspor ise Artvin Hopaspor'la karşılaşacak. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak maç 19.00'da başlayacak. 2. Grup'ta ilk hafta evinde Kelkit Hürriyet'e 2-1 mağlup olan Tire 2021 FK 16.30'da Silivri deplasmana çıkacak. 3. Grup'ta sezona evinde Aliağa FK'ya 2-0 yenilerek başlayan Ayvalıkgücü 19.00'da Çankaya deplasmanında galibiyet arayacak. 4. Grup'ta ilk hafta evinde Bergama'yı 3-1 yenen Denizlispor 16.30'da Bursa Nilüfer'e konuk olurken, Bergama Sportif ise Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 19.00'da Mardin 1969'u ağırlayacak.
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