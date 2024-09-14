3. Lig’de cumartesi şöleni

TFF 3'üncü Lig'de cumartesi mesaisinde Ege ekipleri yine zorlu maçlarda galibiyet arayacak. 1. Grup'ta ilk hafta iç sahada Kırşehirspor'a takılan Karşıyaka, Bulvarspor deplasmanında 3 puan arayacak. İstanbul Kartal'daki Mimar Kubilay Köse Stadı'ndaki maç 16.30'da başlayacak. Aynı grupta ilk hafta Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 yenilen Kuşadasıspor ise Artvin Hopaspor'la karşılaşacak. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak maç 19.00'da başlayacak. 2. Grup'ta ilk hafta evinde Kelkit Hürriyet'e 2-1 mağlup olan Tire 2021 FK 16.30'da Silivri deplasmana çıkacak. 3. Grup'ta sezona evinde Aliağa FK'ya 2-0 yenilerek başlayan Ayvalıkgücü 19.00'da Çankaya deplasmanında galibiyet arayacak. 4. Grup'ta ilk hafta evinde Bergama'yı 3-1 yenen Denizlispor 16.30'da Bursa Nilüfer'e konuk olurken, Bergama Sportif ise Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 19.00'da Mardin 1969'u ağırlayacak.