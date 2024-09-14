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Altay seri istiyor

Siyah-beyazlılar 2’nci Lig Beyaz Grup’taki 3. hafta maçında Kastamonu karşısına yeni galibiyet serisi başlatmak için çıkacak.

HABER MERKEZİ
Altay seri istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona iki maçta 4 puanla başlayarak moral bulan Altay, bugün konuk edeceği Kastamonuspor maçıyla galibiyet serisi başlatmak istiyor. İki ekip bugün saat 16.30'da Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Bingöl bölgesi hakemlerinden Yusuf Aydın yönetecek.

İKİ TAKIM DA NAMAĞLUP

Ligde Altay 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puanla 10. sırada bulunuyor. Kastamonuspor ise ilk 2 maçında 2 galibiyet elde ederek 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almayı hedeflerken, Karadeniz ekibi ise siyah-beyazlıları hatasız geçerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Öte yandan İzmir ekibinde sakatlığı devam eden Caner Baycan dışında eksik bulunmuyor.

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