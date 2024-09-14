Kaan Emir’in Arda hayali gerçek oldu

İzmir'de oynanan ve büyük bir coşkuya sahne olan Türkiye-İzlanda maçı öncesinde duygusal bir buluşma gerçekleşti. İzmir'de yaşayan ve Arda Güler'e hayranlığıyla tanınan 8 yaşındaki Kaan Emir Aykut, yıldız oyuncuyla buluşma hayalini gerçekleştirdi. Karşılaşma öncesinde yakınlarıyla birlikte milli takımın kaldığı otele giden Kaan Emir, burada Arda Güler ile görüştü. Real Madrid formalı Kaan Emir'i görünce hemen yanına gelen Arda Güler, kendisiyle yakından ilgilenirken formasını imzalamayı da ihmal etmedi.

'BENİM YERİME OYUNA GİRER'

Küçük hayranıyla fotoğraf da çekilen Arda Güler, Kaan Emir ile konuşurken esprili bir şekilde "Gerçekten bana benziyor. Ben sakatlanırsam benim yerime oyuna da girer" diye konuştu. Arda daha sonra takım otobüsüne giderken, Kaan Emir ise mutluluktan havalara uçtu.