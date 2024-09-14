Küçüktaka Trabzonspor’da

Altınordu'da uzun yıllar kaleci antrenörlüğü yapan, geçen sezon A takımda teknik direktörlük görevinde bulunan ve sezon sona erince takımdan ayrılan Atilla Küçüktaka'nın yeni adresi belli oldu. 52 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kaleci antrenörlüğüne getirildi. Daha önce kırmızılacivertlilerden Trabzon'a Erce Kardeşler, Onuralp Çelikkan, Enis Destan, Muhammed Taha Tepe, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz transfer olmuştu. Futbolcu alışverişinin ardından İzmir ekibi bu kez de antrenör ihracı yapmış oldu.

SPORTİF DİREKTÖR DE BIRAKTI

Öte yandan Altınordu'da Altyapı Performans Dönemi (APD) Sportif Direktörü Ahmet Furkan Can istifa etti. Sosyal medya paylaşımında Başkan Seyit Mehmet Özkan'a ve mesai arkadaşlarına teşekkür eden Can, altyapıda forma giyen gençlere de mesaj vererek "Harama ve dedikoduya düşmedim. Elinizde yeteneğiniz varsa bunu dürüst ve ahlaklı bir şekilde uygularsanız neler yapabileceğinizi canlı olarak yaşadınız" dedi.