Nazillispor’un son transferi Taşkın

TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazillipor transferin bitimine kısa bir süre kala orta saha takviyesi gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip 1.Lig ekiplerinden Amed Sportif'ten ön libero Taşkın Çalış'ı kadrosuna kattı. Bundesliga ekibi M'gladbach altyapısından yetişen 31 yaşındaki oyuncu, Gaziantepspor, Bursaspor, Akhisar, Gümüşhanespor, Y.Malatyaspor, Menemen, Balıkesirspor, Keçiörengücü, Bucaspor ve son olarak Amed Sportif formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, Menemen ve Amed ile 2 kez 2. Lig şampiyonluğu yaşadı.

RAKİP ELAZIĞ

İLK iki maçında henüz puanla tanışamayan Nazillispor bugün Elazığspor'a konuk olacak. Elazığ Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Siyah-beyazlılar Nazilli'ye 1256 kilometre uzaklıktaki Elazığ'a takım otobüsüyle karayoluyla gitti. Elazığspor ligde ilk iki haftayı 4 puanla geçti. Teknik Direktör Özkan Kılınç, yeni kurulan kadrolarının uyum sürecinde olduğunu belirterek, Elazığ'dan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini dile getirdi.