Altay evde kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 3. haftasında Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk ettiği Kastamonuspor'a 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. 9. dakikada Özgür'ün sağdan kullandığı kornerde Deniz altı pastan kafayı vurdu, top çizgiden çıktı. 17'de Ersel'in sağdan kullandığı kornerde Erkam'ın kafası yandan dışarı gitti. 42'de defanstan topu kapan Mehmet Gündüz'ün cepheden şutu az farkla kaleci Sertaç'ın solundan auta çıktı. 45+2'de Ali'nin ara pasında Ersel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sol çaprazdan yerden bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla yolladı: 0-1.

CEYHUN VE DENİZ KAÇIRDI

45+2'de Özgür'ün soldan kullandığı kornerde Ceyhun'un kafa şutunu kaleci uçarak topu kornere çıkardı. 62'de Erhan Kartal sağ çaprazdan sol ayağıyla vurdu uzak direğin dibinden top ağlarla buluştu: 0-2. 76'da Barış soldan ortaladı, arka direkte topla buluşan Çınar'ın şutu üstten dışarı gitti. 78'de Onur'un sağdan ortasında Deniz Kadah'ın ceza sahası içinden müsait pozisyonda kafa vuruşu üstten dışarı gitti. Maç 2-0 sona erdi.

İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, ilk 2 hafta bozmadığı 11'inden tek değişiklik yaparak takımını Kastamonspor karşısında sahaya sürdü. Ali Kızılkuyu dünkü karşılaşmada yedek beklerken, yerine Erdem Özcan as kadroda kendine şans buldu. 1-0 kazanılan Ankaraspor karşılasmasındaki tek golü atan 43 yaşındaki deneyimli forvet Murat Uluç mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

TARAFTARDAN NARİN PANKARTI

Altay taraftarı Kastamonuspor ile oynanan maçta takımını yalnız bırakmadı. Taraftarlar Diyarbakır'da kaybolduktan sonra geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı ve tribüne, 'Madem kıyacaktınız adını neden Narin koydunuz' pankartı astı.