Bodrum gülemiyor

Süper Lig'de milli ara dönüşünde Bodrum FK, sahasında Başakşehir FK'ya tek golle mağlup oldu: 0-1. Yeşil-beyazlılar, 4. yenilgisini alarak kahroldu. 17'nci dakikada Başakşehir'de Lima'nın kornerden ortasında ceza sahası içinde Opuku'nın kafa vuruşunda kaleci Sousa'nın müdahalesiyle top kornere çıktı. 26'da etkili gelen Bodrum FK'da ceza sahası içinde Ege'nin sert vuruşunda top kaleciden oyun alanına döndü yaşanan karambolde Puscas topa dokunamadı.

DUARTE SKORU BELİRLEDİ

52'de Başakşehir atağında ceza sahası içinde Serdar'ın vuruşunda kaleci Sousa ayağıyla topu uzaklaştırdı, ceza sahası içinde yaşanan karambolde Sousa tekrar sahip oldu. 59'da sol kanada atılan topa hareketlenen Serdar'ın yüzüne ayağı ile müdahale eden Bodrum FK'dan Fredy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 75'te Bodrum FK'da topla buluşan Dimitrov'u arkadan müdahale ile düşüren Pelkas direkt kırmızı kart gördü. 90'da Berat'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Duarte, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla kaleci Sousa'yı avladı: 0-1. Müsabaka 1-0 sona erdi.

AJETİ'YE İLK GÖREV

Yeşil-beyazlı ekibin geçtiğimiz hafta içi CFR Cluj'dan transfer ettiği Arlind Ajeti, Bodrum FK formasını ilk kez sırtına geçirdi. İlk resmi müsabakada Taşdemir tarafından görevlendirilen AJeti, taraftarlardan tam not aldı.

DÖRDÜNCÜ YENİLGİSİ OLDU

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Bodrum FK, Başakşehir karşısında yenilerek bu sezonki 4. mağlubiyetini aldı. Sezona Gaziantep FK, yenilgisiyle başlayan yeşil-beyazlılar, ardından Eyüpspor'a da farklı mağlpu olmuştu. 3. haftada Konyaspor'u 3-1 yenen Muğla ekibi, dördüncü haftada ise Ege deribisinde Göztepe'ye 2-0 yenildi. Bodrum FK, son olarak dün de Başakşehir'e teslim olarak 3 puanda kaldı. Yeşilbeyazlılar, gelecek hatfa Hatayspor'a konuk olacak.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Bodrum FK taraftarı, Başakşehir ile oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce tribünlerdeki yerini alan 12. adam, ilk düdükle birlikte desteğe başladı. Takımı ateşlemek için marşlar ve besteler söyleyen taraftarlar, bir dakika olsun susmadı.

TAŞDEMİR'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Başakşehir karşısına geçen hafta Göztepe ile oynanan karşılaşmaya kıyasla 2 değişiklik ile çıktı. Taşdemir, Göz-Göz maçından farklı olarak Herelle'nin yerine Ajeti'yi, Samet'in yerine Ege'yi ilk 11'e monte etti.

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL