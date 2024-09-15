Harikasın KSK

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonu ilk hafta evinde aldığı beraberlikle açan Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Bulvarspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Kaf-Kaf'ta 44. dakikada Ali Sinan Gayla'nın sağ kanat son çizgisinden içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Enes Nalbantoğlu şık bir plase vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. Mücadelede ilk yarı Karşıyaka'nın üstünlüğüyle sona erdi.

ENES FARKI 2'YE ÇIKARDI

Maçın ikinci yarısına oldukça hızlı başlayan yeşil-kırmızılılarda geçen sezonun en skorer ismi Enes Nalbantoğlu 52. dakikada yine sahneye çıktı ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. Mücadele uzun bir süre Kaf- Kaf'ın 2-0'lık üstünlüğüyle geçilirken, 86. dakikada bu kez Erdal Öztürk ağları sarsmayı başardı: 0-3. Lige evinde beraberlikle başlayan Karşıyaka, ikinci haftada deplasmanda rakibi Bulvarspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı.

REŞİT AKÇAY KADROYU BOZMADI

İzmir temsilcisinin deneyimli teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay dün Bulvarspor'la oynanan karşılaşmada ilk 11'de değişime gitmedi. Yeşil-kırmızılılarda Akçay, sezonun açılış maçında Kırşehir FSK karşısında sahaya sürdüğü kadroyu korudu. Kaf-Kaf'ta önceki akşam kadroya katılan Bedirhan Altunbaş ise esame listesinde yer almadı.