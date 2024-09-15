İkinci Lig’de kritik maçlar

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Kırmızı Grup'ta bugün Ege derbisi heyecanı yaşanacak. Sezonun ilk 2 haftasını 4'er puanla kapatan iki Ege ekibi Somaspor ve Bucaspor 1928 bugün Soma'da karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta Taner Tuncer görev alacak.

MENEMEN VE A.ORDU IÇERDE

Kırmızı Grup'ta ikide iki yapan Menemen FK ise bugün evinde saat 19.00'da Derince Bld'yi konuk edecek. Maçı Sinan Özcan yönetecek. Beyaz Grup'ta 4 puana sahip olan Altınordu, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda 16.30'da Isparta 32 Spor'u ağırlarken, aynı grupta henüz puanı olmayan Fethiye, deplasmanda 16.00'da İskenderunspor ile karşılaşacak.