Süper Lig’de dev derbi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası derbi maça sahne olacak. Trabzonspor, bugün saat 20.00'de şampiyon adayı Beşiktaş'ı konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Bu sezon oynadığı 2 maçtan da iki beraberlikle ayrılan ev sahibi Trabzon, taraftarı önünde kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan siyah-beyazlılar ise Karadeniz ekibi önünde hem yenilmezliğini, hem de galibiyet serisini sürdürmeyi planlıyor.

KARTAL BİR ADIM ÖNDE

Süper Lig tarihinde geride kalan 102 maçta Beşiktaş 38, Trabzonspor ise 37 galibiyet elde etti. 27 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'da oynanan maçlarda ise bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da oynanan 50 maçta bordo-mavili ekip 24 galibiyet aldı. Beşiktaş ise 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

GÜNEŞ'İN İLK MAÇI

Trabzonspor'a 11 yıl aradan sonra dönerek 5. kez takımın başına geçen Şenol Güneş, ilk maçında, iki kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a rakip olacak. Kendi ismini taşıdığı komplekste bordo-mavili takımın başında ilk kez siyah-beyazlı takım ile karşılaşacak olan tecrübeli çalıştırıcı Karadeniz ekibini yarışın içinde tutmak için zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.