Süper Lig’e yabancı akını

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına önemli takviyeler gerçekleştirdi. Şampiyon adayları Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Süper Lig'de farklı hedefler kovalayan ekipler kadrolarına toplam 159 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen oyunculardan 52'sini yerli, 107'sini ise yabancı futbolcular oluşturdu. Süper Lig'deen fazla yabancı oyuncu transferine Gaziantep FK imza attı. 17 transferle en fazla takviye gerçekleştiren kulüp olan kırmızısiyahlıların takviyelerinden 12'si yabancı oldu. Gaziantep FK'nin ardından en fazla yabancıyı ise Trabzonspor ve Göztepe aldı. Her iki takım da kadrosunu 13 futbolcuyla takviye ederken, bu oyuncuların 9'u yabancı isimlerden oluştu. En az yabancı oyuncuyu 4'er futbolcuyla Alanyaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe transfer etti. Galatasaray ve Kasımpaşa, transferdeki tercihlerin tamamını yabancı oyunculardan yana kullandı. Süper Lig'de transfer yapan 16 kulüp, 47 farklı ülke vatandaşı 107 yabancı futbolcuyu kadrosuna katarken bu futbolcular arasında en büyük pay 9'ar oyuncuyla Portekizliler ve Brezilyalılar'ın oldu. Galatasaray, Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen; Fenerbahçe, Sevilla'dan Youssef En Neysri ve Beşiktaş ise Lazio'dan Ciro İmmobile transferleriyle hücum güçlerine önemli katkılar yaptılar.