Akhisarlı kızlar Türkiye şampiyonu

AKHİSAR İlçe Spor Kulübü'nün bisikletçilerinden U12 Kızlar Takımı, 5. etap yarışlarının sonunda Türkiye Kupası Genel Klasmanında Türkiye Şampiyonu olarak 2024 yılı Yol Bisikleti Sezonunu zirvede tamamladı. Bisiklet Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan, 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde Isparta'da düzenlenen Türkiye Kupası 5. Etap Yarışlarına U12 kızlar ve U12 erkekler kategorisinde katılım sağlayan Akhisar İlçe Spor Kulübünün sporcuları U12 Kızlar kategorisinde Türkiye Kupası Genel Klasmanında takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu ve 2024 yılı Yol Bisikleti Sezonu'nu zirvede kapattı.