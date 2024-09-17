Bodrum FK zincir kıracak

TRENDYOL Süper Lig'de bir türlü çıkışa geçemeyen Bodrum FK, zincir kırmak istiyor. İlk 5 maçından yalnızca 1 galibiyet çıkartabilen yeşilbeyazlı ekip, kötü gidişe dur diyerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Muğla ekibi, ilk maçında son dakikalarda kalesinde gördüğü gol ile Gaziantep FK'ya, daha sonra gurbette Eyüpspor'a mağlup olarak büyük yıkım yaşadı. Evinde Konyaspor'u yenerek nefes alan Muğla ekibi, Göztepe ile Başakşehir'e peş peşe yenilerek haftayı 3 puan ile 16. sırada kapattı. Ateş hattına yerleşen Bodrum FK, ilk haftalardan korkulu rüya görmemek için önümüzdeki hafta sonu karşılaşacağı Hatayspor'u mağlup ederek çıkışa geçmeyi istiyor.

"TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

BODRUM FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımına güvendiğini belirterek, "Adaptasyon süreci geçiriyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncularımız var. Taşlar yerine oturduğunda biz bu lige tutunacağız. İnanıyorum. Göztepe maçı haricinde kötü oynadığımız bir müsabaka olduğunu düşünmüyorum" dedi.