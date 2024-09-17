Fenerbahçe’ye yan bakılmıyor

Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 32 maça çıkarırken Galatasaray derbisi öncesinde kayıp da yaşamadı. Ligde üst üste 3'üncü galibiyetini alan sarı-lacivertliler puanını 13'e yükseltti ve ligin 6'ncı haftasında 21 Eylül Cumartesi günü evinde karşılaşacağı Galatasaray derbisi öncesinde kayıp yaşamadı.

TADIC YILDIZLAŞTI

Edin Dzeko'nun yedek beklediği maçta sahaya kaptan olarak çıkan Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. 22'nci dakikada Allan Saint-Maximin'in attığı golde asisti yapan Tadic, penaltıyı gole çevirdi. Ligde ilk gollerini Alanyaspor'a karşı kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa müsabakasıyla 3'üncü golüne ulaştı ve derbi öncesinde güven verdi. Fenerbahçe'nin Al- Ahli'den kiralık olarak kadrosuna katığı Fransız Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kasımpaşa'ya karşı kaydetti.

EN NESYRİ'DE HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Youssef En Nesyri performansıyla sınıfta kaldı. Oyunda kaldığı süre boyunca yokları oynayan Faslı yıldızın yerine giren Edin Dzeko ise yine kendini gösterdi. Galatasaray derbisi öncesi Mourinho'nun tercihi ise büyük merak konusu oldu. En Nesyri 63 dakikada 22 kez topla buluşurken Dzeko ise 27 dakikada bu sayıya ulaştı. Faslı forvet oyunda kaldığı süreçte herhangi bir ciddi gol şansı yakalayamazken Dzeko ise bunu başardı.