Kartal’ın jokeri Mario

SÜPER Lig'de bu sezonun ilk puan kaybını Trabzonspor deplasmanında yaşayan Beşiktaş moral bozmuyor. İyi oyuna rağmen beraberlikle yetinen siyah-beyazlılarda futbolcuların yüksek performansı yüzleri güldürüyor. Bu oyunculardan biri de yeni transferlerden Joao Mario oldu. Portekizli orta saha, derbide 3 farklı mevkide oynayarak göz doldurdu. Maça hücum hattının sağında başlayan Mario, ilerleyen dakikalarda sol kanatta görev yaptı. İkinci yarıda Gedson'un oyundan çıkmasının ardından oyunu yönlendiren isim oldu. Mario'nun bu performansı, "Beşiktaş yeni Necip'ini buldu" yorumlarını da beraberinde getirdi Joao Mario performansıyla göz doldurdu.