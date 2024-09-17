KSK baskette büyük tehlike

Eski yabancı oyuncularının FIBA kanalıyla kesinleşmiş alacaklarını daha önce taksitlendiren Karşıyaka'nın önünde toplam 2 milyon dolar civarında borç birikti. Eski oyuncularına 25 milyon TL'lik ödeme yapması gereken Kaf-Kaf, bu ödemeyi henüz gerçekleştiremedi. FIBA'nın kulübe eski borç taksidini kapatmak için verdiği son süre 11 Eylül Çarşamba günü doldu. Sponsor görüşmelerini sonuçlandırmaya çalışan Karşıyaka, FIBA kıskacında endişeli bir şekilde çıkacak kararı beklemeye başladı. Yeşilkırmızılar ödemeyi bir an önce yapamazsa hem seneler sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak hem de yıldız transferlerine lisans alamayacak.