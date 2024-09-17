Muğlaspor’dan müthiş başlangıç

TFF 3'üncü Lig'e 3 yıl aradan sonra dönen Muğlaspor, ligde 2'nci Grup'ta oynadığı ilk iki maçı kazanıp sezona müthiş başladı. Teknik Direktör Besim Durmuş yönetiminde yeni bir kadro oluşturan yeşil-beyazlılar, ilk hafta deplasmanda Amasyaspor FK'yı 2-1 yendikten sonra iç sahada Çayelispor'a da şans tanımadı. Muğla Atatürk Stadı'nda tribünler çürük olduğu gerekçesiyle yıkılıp portatif tribün inşaatı sürerken, rakibini Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlamak zorunda kalan Muğlaspor, buna rağmen sahadan 2-0 galip ayrılıp 2'de 2'yle zirveye ortak oldu. Yeşil-beyazlılar, amatöre düştükten sonra adeta küllerinden doğarken galibiyet serisini ileriki haftalara taşıyıp zirveye kurulmayı planlıyor.