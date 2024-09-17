PETKİM Avrupa sahnesinde

Avrupa kupalarında ilk kez mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) gruplara kalmak için eleme maçlarına bugün başlayacak. Erkek basketbolunda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek 41. takım, Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarına çıkacak Aliağa Petkimspor olacak. BCL'de normal sezonda gruplarda yer alacak son 4 takımın belirleneceği ve Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 24 takımlı eleme maçları yarın start alacak. Gloria Sports Arena'da oynanacak turnuva 6'şar takımdan oluşan 4 grupta yapılacak.

İLK RAKİP HOLLANDA'DAN

Karşıyaka, Manisa Basket ve Galatasaray'ın direkt gruplarda yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde elemelere katılacak tek Türk takımı olan Petkimspor, ilk maçında saat 21.30'da Hollanda'dan Heroes den Bosch'la karşılaşacak. İzmir temsilcisi rakibini yendiği takdirde yarı finalde 19 Eylül Perşembe günü Fransız ekibi Cholet Basket'le mücadele edecek. Petkim, bu turu da geçmesi halinde ise 21 Eylül Cumartesi günü finale çıkacak.

ZORLU BİR GRUP BEKLİYOR

Petkimspor elemelerden çıkarsa 1 Ekim'de başlayacak Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda B Grubu'nda Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika) ve King Szczecin (Polonya) ile birlikte yer alacak. Temsilcimiz elemeleri geçememesi durumunda ise Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek. Petkim, Europe Cup'a katılırsa D Grubu'nda Anwil Wloclawek (Polonya), Dinamo Banco di Sardegna (İtalya) ve elemelerden gelecek takıma rakip olacak.