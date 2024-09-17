Uşakspor’dan taraftara taahhüt

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Uşakspor, evinde konuk ettiği Balıkesirspor'a karşı alınan 2-0'lık yenilgiyi hakem triosu ve kadronun yeni olmasına bağladı. Uşak yönetimi derbi maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yönetimimiz ve teknik kadromuzun büyük çabaları ve gayretleri, Uşakspor'u şanlı tarihine yakışır günlerine döndüreceğine yürekten inanmanızı istiyoruz. Bugün Balıkesirspor karşısında güzel oyuna rağmen kaçan fırsatlar değerlendirilemedi. Gerek kötü bir hakem yönetimi, gerek kadromuzun çok kısa sürede kurulması hem de kadromuzda sakatlıklardan dolayı bulunan eksikliklerden dolayı alınan mağlubiyet bizleri de üzmüştür" ifadelerini kullandı.

SERVET SARUN