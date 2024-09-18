Altay’dan sessizce ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da bu sezon profesyonel yapılan genç oyunculardan Davut Yusuf Özçelik, hiçbir duyuru yapılmadan Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'a kiralık olarak gönderildi. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla U17 Elit B Ligi'nde 8 karşılaşmada görev yapan Davut, kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra A takımda oynamadan Nazilli temsilcisinin yolunu tuttu. Nazillispor da bu transferle ilgili bir bilgilendirme yapmadı. Gümüşordu, İzmir BŞB ve Çamdibispor'da oynadıktan sonra 2021'de Altay altyapısına transfer olan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu U15 ve U16 takımlarında 5'er kez forma giydi.

MENEMEN FK'DA KALE BORA'NIN

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğuna yerleşen Menemen FK'da kaleci Bora nihayet formayı kaptı. Eski milli kaleci Şanver Göymen'in oğlu olan Bora Göymen, sabrının karşılığını sonunda aldı. İlk senesinde 25 kez oynayan Bora, buna rağmen as kaleci olmayı başaramamıştı. Geçen sezon yalnızca 12 maçta forma giyebilen Bora, birinci kaleciliği Kıvanç Küçükkarış'a bırakmıştı. Bu sene yönetim radikal bir karar alarak eldivenleri Bora'ya emanet etti. Genç eldiven, 3 maçta 1 gol yiyerek taraftardan tam not aldı.

GÜRAÇAR: OYUN İYİ SKOR KÖTÜ

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk mağlubiyetini Bucaspor 1928'e tek golle yenilerek alan Somaspor'da Teknik Direktör Erman Güraçar, oynadıkları iyi futbolun karşılığını skor olarak alamadıklarını söyledi. Güraçar, "İyi oyunumuzun karşılığı bu olmamalıydı. İlk yarım saatte 3-4 farkı kolaylıkla yakalayabileceğimiz bir oyun oynadık. Rakibimizi neredeyse yarı sahamıza getirtmedik. Bu yoğun baskıda maalesef gol pozisyonları değerlendirme anlamında başarısız olduk. Maç sonuna kadar gol bulmak için büyük baskı kurduk. Bu oyunun karşılığı puan alamamak gerçekten çok üzücü" dedi.