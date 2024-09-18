Aslan zirvede

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Mücadeleye Aslan hızlı başladı. 11. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, şık bir şekilde dönerek şutunu çekti ve takımını öne geçirdi: 1-0. 26. dakikada Mertens'in sağ kanattan altıpas çizgisi önüne açtığı ortada Batshuayi, penaltı noktası civarında bulunan Yunus Akgün'e topukla pasını çıkardı. Yunus'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 41. dakikada Ömürcan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sorescu'nun ceza sahası sağ çaprazından şutunu Muslera kornere çeldi. Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BATSHUAYI FARKI 3'E ÇIKARDI

64. dakikada Mertens'in aşırtma pasında ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Batshuayi, penaltı noktasına doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Savunmanın müdahalesi sonrası dönen topu önünde bulan Mertens'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 76. dakikada Kerem'in pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper'in pasında Batshuayi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0. 81. dakikada Torreira'nın kaptırdığı topu önünde bulan Furkan Soyalp Muslera'nın kaleden açıldığını gördü ve orta sahadan Uruguaylı kaleciyi avladı: 3-1. Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

YUNUS AKGÜN SİFTAH YAPTI

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Gaziantep FK'ya attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden 24 yaşındaki futbolcu öte yandan da 1 yıl, 7 ay ve 20 gün sonra taraftarının önünde golle buluştu.

BARIŞ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sarı-Kırmızılıların milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz gollerine devam ediyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu üst üste 4. lig maçında da ağları sarsmayı başardı. Barış Alper geride kalan süreçte Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor karşısında da gol sevinci yaşamıştı.

İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine Gaziantep FK karşısında 2 zorunlu değişiklik yaptı. Buruk; Rize temsilcisi karşısında ilk 11'de oynattığı yeni transferler Victor Osimhen ile Ismail Jakobs'a statü gereği forma veremedi. Ayrıca yeni transferlerden Roland Sallai de statüye takıldığı için kadroya alınamadı. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Batshuayi ile Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, eski kaptanlarından, şu anda da Gaziantep FK'nın teknik direktörlüğünü yapan Selçuk İnan'ı tribünlere çağırdı.

BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray dün akşam Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetle 5'te 5 yaparken, teknik direktör Okan Buruk adını sarı-kırmızılıların tarihine yazdırdı. Buruk, Fatih Terim'in ardından sezonun ilk 5 maçından galibiyetle ayrılan ikinci teknik direktör oldu.