Karşıyaka’ya prim dopingi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bulvarspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ilk galibiyetini alan Karşıyaka'ya pazar günü 23 Elazığ FK'yı ağırlayacağı maç öncesi prim dopingi geldi. Futbol şube yönetimi, İstanbul deplasmanındaki galibiyetin 25'er bin TL'ye çıkarılan primlerini haftanın ilk günü ödeyerek takıma moral dopingi yaptı. Sezonun ilk haftasında Alsancak Stadı'nda Kırşehirspor'la golsüz berabere kalan, evinde ilk galibiyetini pazar günü Elazığ FK önünde alarak yarışta seri yakalamak isteyen Kaf-Kaf'ın sahaya büyük bir taraftar desteğiyle çıkması bekleniyor.