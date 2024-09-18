Kupa heyecanı tam gaz

Bu sezon yeni bir formatla oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu kura çekimi dün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin yanı sıra kupada yer alan çok sayıda kulübün başkan ve yöneticilerinin de hazır bulunduğu kura çekiminde Bölgesel Amatör Lig (BAL), TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig ekiplerinin yer aldı. Bu turdaki 11 Ege temsilcisinden 5'ine iç saha maçı çıktı.

5 EKİP İÇ SAHADA

Altay Karaman'ı; Fethiye Dücze'yi; Uşak Bursa'yı; Muğla da Sarıyer'i konuk edecek. Bu turda Nazilli de Soma ile eşleşti. Altınordu Küçükçekmece'ye giderken, Balıkesir Kilis'te, Tire Tuzla'da, Bergama da Bayburt'ta tur arayacak. 2. eleme turu tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve galip gelen 32 ekip bir üst tura yükselecek.