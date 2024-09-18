Olcay Şahan’dan iddialı açıklamalar: Sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşacağız!

Altınordu, hafta sonu deplasmanda Kırklarelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK

Isparta 32 Spor önünde haklı bir galibiyet aldıklarını ifade eden genç teknik adam "Rakibi de tebrik ediyorum , gayet güzel bir maç oldu. Bizim adımıza ise her geçen gün daha da uyum sağlıyoruz. İstediğimiz oyun felsefesi doğrultusuna oynadık ve sahadan hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Artık bu maçı unutup önümüzdeki maça konsantre olacağız. Pazar günü de deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

TAKIM İÇİNDEKİ REKABET GÜZEL

Futbolcularının çalışmasından ve sahada ortaya koyduğu performanstan oldukça memnun olduğunun altını çizen Olay Şahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolcularımın antrenmanlar ve maçlarda ortaya koyduğu futbol beni çok mutlu ediyor. Tüm oyuncularım kendini geliştiriyor , bu durum teknik heyet olarak bizi mutlu ediyor. Maçlarda sonradan oyuna giren futbolcularımız çıkanları aratmıyor. Takım içindeki rekabetin artmasından dolayı çok mutuyum. Çok çalışarak sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşacağız"