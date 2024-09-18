Petkimspor iyi başladı

Avrupa'da ilk kez mücadele etmenin heyecanını yaşayan Aliağa Petkimspor, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) gruplara kalmak için çıktığı ilk eleme maçında Antalya'da Hollanda ekibi Heroes Den Bosch ile karşılaştı. İzmir temsilcisi mücadeleden 92-72'lik skorla ayrılırken, Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yaptı. İlk periyodu 24-17 kazanan Aliağa Petkimspor soyunma odasına 51-42 önde gitti. İzmir ekibi üçüncü periyodu da 70-56 önde tamamlarken, karşılaşmayı 92-72 önde bitirmeyi başardı. Müsabakada rakibine fırsat tanımayan Aliağa Petkim'de Breein Tyree 29, Bryson Williams ise 22 sayıyla yıldızlaştı. İzmir temsilcisi yarın yarı finalde Fransız ekibi Cholet Basket'le mücadele edecek. Petkim, bu turu da geçmesi halinde ise 21 Eylül Cumartesi günü finale çıkacak.