Akıl oyunları

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü oldukça kritik bir derbiye sahne olacak. Geride kalan süreçte oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe ve tüm maçlarından galibiyetle ayrılmayı başararak 15 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray galibiyet için sahaya çıkacak. Zorlu randevu öncesi her iki ekip de çalışmalarını sürdürürken, Jose Mourinho ile Okan Buruk tam anlamıyla bir taktik savaşı verecek.

ANALİZLER SÜRÜYOR

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho oyun planını şekillendirmeye başlarken, Portekizli çalıştırıcı sarı-kırmızılıları en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Mourinho, Galatasaray'da Abdülkerim ve Sanchez ile başlayan atakların Torreira, Sara ve Mertens üzerinden şekillendiğini futbolcularına aktarırken, Galatasaray'ın sol tarafını gözüne kestirdi. Abdülkerim ve Jakobs'un olduğu taraftan atakları geliştirecek olan Fenerbahçe, Samandıra'da Mert Müldür, Tadic, Szymanski üçlüsü ile bu plana yoğunlaştı. Deneyimli teknik adam, pas bağlantısında başarılı olan deneyimli Dzeko ile oyununu şekillendirecek. Fenerbahçe topu Aslan'a bırakarak, kazandığı toplarla çıkacağı ani ataklarla Saint-Maximin, Szymanski ve Tadic ve Dzeko ile sarı-kırmızılıları hazırlıksız yakalayacak. Galatasaray'da Okan Buruk ise ön alan baskısına ek olarak geriden oyun kurduktan sonra Barış Alper'in hızı ve çevikliğiyle sarı-lacivertlilerin savunma dengesini bozacak. Mourinho'nun sabırlı oyununa karşı Buruk, sağlı sollu ataklarla yıldız ismi Osimhen'i topla buluşturmaya çalışacak.

EN GOLCÜSÜ EDİN DZEKO

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda rakip ağları 21 kez havalandırarak en golcü futbolcusu olan Dzeko, kaldığı yerden devam ediyor. 38 yaşındaki Boşnak forvet geride kalan 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşarken, 1 de asist yaptı. Deneyimli yıldız, zorlu randevuda Mourinho'nun çok şey beklediği isimlerin başında geliyor.

BARIS ALPER ÇOK FORMDA

Derbide Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri yine Barış Alper Yılmaz olacak. Milli yıldız sezona oldukça iyi bir giriş yaparken, son 4 lig maçında rakip ağları sarsamayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu 1 de asiste imza atarak ilk 5 haftada 5 gole direkt etki etti.

FENERBAHÇE GALATASARAY'I ŞİKAYET ETTİ

F.Bahçe, G.Saray'ı Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SPK, Spor Toto, Bankalar Birliği ve TFF'ye şikayet etti. F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin "Bir spor kulübü ekseninde haftalardır yaşanan gelişmeler ve oluşan gündem üzerine bu açıklamayı yapmak, zaruri bir halden öteye geçmiştir" dedi.

DERBİ CANAVARI JOSE MOURİNHO

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, çalıştığı takımlardaki derbi maçlarında elde ettiği başarılı karneyle dikkat çekiyor. Kariyeri boyunda görev yaptığı takımlarda 78 derbi maçına çıkan Portekizli, bu süreçte sahadan 41 galibiyet, 19 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk rekordan rekora koştu. Buruk, Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan çalıştırıcı olurken, 102 puan ile Süper Lig tarihinin en çok puan toplayan takımı, 17 maç ile Süper Lig tarihinin en uzun üst üste galibiyet, 35 maç yenilmeme gibi başarılara imza attı.

DEV MAÇI KARAOĞLAN YÖNETECEK

Cumartesi günü oynanacak olan dev derbide düdük çalacak olan hakem açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği duyuruldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan.