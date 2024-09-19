Altay’da Ali ameliyat oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi Menemen FK ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan sağ bek Ali Solmaz bıçak altına yattı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde siyah-beyazlı ekibin 5-3 üstünlüğüyle sona eren özel karşılaşmada sakatlanarak sol diz çapraz bağları kopan genç savunma oyuncusu ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde antrenman müsabakasında talihsiz bir sakatlık geçiren futbolcumuz Ali Solmaz'ın ön çapraz bağ ve menisküs tamir ameliyatı kulübümüzün doktoru olan Volkan Eryuva tarafından başarılı bir operasyonla gerçekleşmiştir. Futbolcumuz Ali Solmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve en kısa sürede sahalara dönmesini heyecanla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Altay'ın 8-10 Ekim'de İzmir'de oynanacak Türkiye Kupası 2'nci Tur'daki rakibi Karaman FK oldu.

YASİN ÖZTEKİN 2. BAHARINDA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ilk 3 maçında gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu etmeye devam ediyor. Bu süreçte Erbaaspor ve Somaspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başaran sarılacivertliler, evinde ise Ankara Demirspor'la berabere kaldı. Böylece İzmir ekibi, 2 galibiyet 1 beraberlik alarak yoluna yenilgisiz bir şekilde devam ediyor. Bu müsabakaların hepsinde de gol üretmeyi başaran Bucaspor 1928, rakip fileleri toplam 4 kez havalandırdı. Bu gollerin ikisini farklı oyuncular atarken, kalan iki gol ise 37 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'den geldi. Tecrübeli oyuncu, sezonun ilk maçı olan Erbaaspor müsabakasında galibiyeti getiren golü kaydederken, Ankara Demirspor maçında ise attığı golle mağlubiyetin önüne geçen isim oldu. Böylece tecrübeli oyuncu, oynanan 3 haftalık periyotta gösterdiği performansla beğenileri toplamaya devam ediyor.

BALIKESİR'DE ERİŞ'E SÜRPRİZ

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna kurulan Balıkesirspor, teknik direktör Levent Eriş'in 62'nci doğum gününü kutladı. Başkan Abdullah Bekki, yöneticiler, teknik ekip, oyuncular ve personelin katılımıyla Levent Eriş'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Saha içinde yan yana dizilen futbolcular, tecrübeli teknik adam sahaya girdiğinde meşaleler eşliğinde konfetileri patlatıp, tezahürat yaptı. Eriş, "Çok güzel bir ekiple birlikteyim. Önce başkanım, yönetim kurulum, benim birbirinden değerli sevgili dostlarım, personelimiz demeyeceğim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Yolun sonu şampiyonluk olması dileğiyle" dedi.

ALTINORDU'DA SAVUNMAYA TAM NOT

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çıktığı ilk 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla 2'nci sıraya yerleşen Altınordu'da teknik direktör Olcay Şahan, bu 3 karşılaşmada defans hattında oynama yapmadı. Savunmanın sağında Yusuf Şahin'i oynatan genç teknik adam stoperde Eren Tokat, Ali Çırak ikilisini görevlendirirken, sol bekte ise Alper Tursun'u tercih etti. İnegölspor, Kepezspor ve Isparta 32 Spor maçlarında orta saha ve hücum hattında bazı değişiklikler yapan teknik patron Olcay Şahan, 4'lü defans kurgusunu ise bozmadı. Altınordu oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatarak savunmasıyla tam not aldı. Kırmızı-lacivertlilerin savunmada değişiklik yapmayacağı öğrenildi.

MENEMEN FK'DA BASATEMÜR SEVİNCİ

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 3 maçında Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0, Karaman FK'yı 2-1 ve Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek 3'te 3'le liderlik koltuğuna oturan Menemen Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Burhanettin Basatemür fark yarattı. Sezon başında deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ın yerine Somaspor'dan sarı-lacivertlilere gelen Basatemür, sezona müthiş başlangıç yaparak camiayı umutlandırdı. 5 sezon görev yaptığı Somaspor'u 2020-2021 sezonunda 2'nci Lig'e taşıyan, yıllardır mütevazı kadrosuyla ligde tutup, amatörden keşfettiği birçok oyuncuyu vitrine çıkaran 50 yaşındaki teknik adam, aynı başarıyı Menemen'de de yakaladı. Menemen, yıldızlarını kaybetmesine rağmen Basatemür yönetiminde lige iyi başladı.

NAZİLLİ'DE SERHAT'TAN HAKSIZ FESİH İDDİASI

Geçen sezon 2. Lig ekibi Nazillispor'da forma giyen Serhat Aslan, transfer döneminin son gününde kulübü tarafından sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini ve büyük bir mağduriyet yaşadığını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu yaptığı açıklamada, "Geçen sezonun son maçında çapraz bağ sakatlığı yaşadım. Kulübümün hiçbir yardımı olmadan operasyon geçirdim ve rehabilitasyon dönemini atlattım. Gelecek sezonun planını yaparken tek taraflı ve haksız fesih yaşadığım bu süreçle alakalı tüm hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" dedi.