Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, 6'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Başkan Fikret Öztürk antrenmana gelerek futbolculara destek oldu. İlk 5 haftada 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde eden yeşilbeyazlı oyunculara güvendiğini dile getiren Öztürk, "Arkadaşlarımızın son maçta takım olduğunu gördük. Ben onlara inanıyorum" dedi.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: "Devre arasında ligi iyi bir noktada bitirmek istiyoruz. Gerçekten Süper Lig takımı olduğumuzu gördük. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Takımımızın devre arasına kadar düşme hattında değil biraz yukarılarda olacağına inanıyorum." Söz alan teknik direktör İsmet Taşdemir ise "Biz artılarımızı alıp yolumuza devam edeceğiz. Hakemlerle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben sadece oyunda kalmak istiyorum. Gelecek haftalarda daha iyi skorlar alacağız" diye konuştu.