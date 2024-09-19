Göz-Göz’de forma savaşı

Trendyol Süper Lig'de haftayı namağlup olarak geçiren Göztepe'de forma savaşları başladı. Avrupa hedefiyle yoluna emin adımlarla ilerleyen Göz-Göz'de zirveye oynayacak kadroda boy göstermek isteyen oyuncular, formayı sırtlarına geçirmek için adeta birbirleriyle kıyasıya bir mücadele içindeler. Her bölgede alternatifli bir kadroya sahip olan İzmir ekibinde Göztepe formasıyla dikkatleri üzerine çekmek isteyen oyuncular, antrenmanlarda teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözüne girmek için adeta canlarını dişlerine çekiyor. Kalede mücadelesiyle yerini sağlama alan Lis'ten formayı kapmak için altyapı menşeili Arda beklerken, savunmada ise Taha, Bokele, Koray, Miroshi, Heliton, Nielsen mücadelesi yaşanıyor.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Sol bekte Djalma formayı kaparken, takımın ağabeyi İsmail Köybaşı, fırsat bekliyor. Sağ bekte Nazım ile Ogün kapışması yaşanırken, ön liberoda Dennis, Doğan ve Solet formayı kapmak için ter döküyorlar. Merkez orta sahada Matsuki, Yalçın, Ahmed as kadroya girmek için çabalarken, arka planda genç oyuncular Furkan Malak ile Tuğbey Akgün Stoilov'dan fırsat bekliyor. On numara mevkiinde ise Victor Hugo ile Tijanic forma için kıyasıya mücadele ederken, forvet bölgesinde ise Fofana, Romulo, Juan ve Kubilay Kanatsızkuş gol yollarını ele geçirmek için çabalıyor.