Göztepe’nin gurur tablosu

Göztepeli cimnastikçiler, İzmir'in Kurtuluşu onuruna düzenlenen Aerobik Cimnastik Şenliği'nde sekizi altın toplam 17 madalya kazandılar. Ülkemizin olimpiyat madalyalı ilk ve tek cimnastikçisi Ferhat Arıcan ile Türkiye şampiyonu Coşkun Boncuk yönetiminde yepyeni bir vizyonla yola çıkan Göztepe Cimnastik Şubesi'nin sporcuları katıldıkları her şampiyonaya damga vuruyor. Göztepeli cimnastikçiler, son olarak İzmir'in Kurtuluşu onuruna düzenlenen Aerobik Cimnastik Şenliği'nde 10 farklı kategoride yarışıp 17 madalya kazandı. Şenlikte 9 ilden gelen 28 kulüp ile toplam 375 sporcu mücadele etti. Aşık Veysel Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şenlikte Defne Yavuzöz, Deniz Toprakçı, Adasu Aysu, Bahar Badem, Ceylin Duymaz, Bade Yavuzöz, Zehra Çiçek ve Ecrin Zur yaş kategorilerinde altın madalya kazandı. Simay Çaçur, Derin Göksel, Elif Avcı ve Hilal Özgür ikinci, Adasu Aysu, Bahar Badem, Zehra Çiçek, Derin Göksel üçüncü oldu.