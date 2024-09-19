Manisa’yı yabancılar sırtlıyor

Trendyol 1. Lig'de aldığı sürpriz sonuçlarla Play- Off hattına yerleşen Manisa Futbol Kulübü'nü yabancı oyuncuları sırtlıyor. Ligin 5. haftasını 8 puanla 6. sırada tamamlayan siyahbeyazlıların hücum yükünü Kwasi Wriedt, Demba Diallo, Moryke Fofana ve Dani Ramirez üstlenmiş durumda. Ege ekibi geride kalan maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken, 4 lejyoner futbolcu, 5 gol ve 3 asist yaparak takımına önemli katkıda bulundu.

FOFANA HIZLI BAŞLADI

Fofana 3, Ramirez 2 kez ağları sarsarken, Wriedt 2 asistle toplanan 8 puanda kritik rol oynadı. Fofana, Ege ekibinin Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 2, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük müsabakasında 1 defa fileleri havalandırdı. Ramirez ise Karagümrük ve son hafta siyahbeyazlıların 2-1 kazandığı zorlu Kocaelispor müsabakasında 1'er kez ağları sarsmayı başardı. Asistleri ile ön plana çıkan Wriedt ise Sakaryaspor ve Karagümrük karşılaşmalarında 1'er kez takım arkadaşlarına gol pası verdi. Demba Diallo ise Kocaeli maçında Ramirez'in attığı golün asistini yaptı.