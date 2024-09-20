Fenerbahçe’den bilet açıklaması

FENERBAHÇE Kulübü, Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak derbi maçı öncesinde kombine biletlerini satmak için ilan veren kişilerin tespit edilerek iptal işleminin yapıldığını duyurdu. Kulüp açıklamasında "Bu kapsamda resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek rakamlarla ilan vererek kendi kombine koltuğunu, maça giriş verilerini (QR KOD) paylaşarak 3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında yapılan tespitler sonucunda kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir. İptal edilen kombineler bundan sonraki müsabakalarda maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır." ifadeleri kullanıldı.