  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Spor

Fenerbahçe’den bilet açıklaması

HABER MERKEZİ
Fenerbahçe’den bilet açıklaması
FENERBAHÇE Kulübü, Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak derbi maçı öncesinde kombine biletlerini satmak için ilan veren kişilerin tespit edilerek iptal işleminin yapıldığını duyurdu. Kulüp açıklamasında "Bu kapsamda resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek rakamlarla ilan vererek kendi kombine koltuğunu, maça giriş verilerini (QR KOD) paylaşarak 3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında yapılan tespitler sonucunda kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir. İptal edilen kombineler bundan sonraki müsabakalarda maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA