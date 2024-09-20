Manisa FK’da iş başa düştü

Trendyol Birinci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, antrenman yaptıkları Fikri Bayrıl Spor Tesisleri çevresindeki çukurlara, futbolcuların yer aldığı video ile tepki gösterdi. Eline kazma, kürek alarak çukurların çevresinde göstermelik çalışma yapan futbolcuların görüntüleri izleyenleri güldürürken, düşündürdü. Manisa FK'nın yabancı futbolcularının yer aldığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2000'li yılların popüler şarkısı olan 'Benny Benassi - Satisfaction' müziği eşliğinde ellerine kazma, kürek ve matkap alan yabancı futbolcular, tesis çevresindeki çukurlarda göstermelik çalışma yaptı.

Video, 'Yaklaşık 1,5 aydır tesislerimizin çevresindeki 'keyfi kazı' çalışmalarını bitiremeyen ve son bir haftadır 'yarım bırakılan çukurlara uğramayan' Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ekiplerine elimizden geldiğince yardım ettik. Maçlardan ve antrenmanlardan kalan zamanlarda yardıma gelmeye hazırız. Ha gayret' notuyla paylaşıldı. Gelinen süreçte Manisa FK, belediyenin kendilerini yıpratmak için sürekli tesislerin etrafında kazı yaptığını iddia ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ise yapılan çalışmaların rutin ve planlı çalışmalar olduğunu vurguladı.