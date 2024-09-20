NBA’den Manisa’ya

Bu yaz isim değişikliğine giden Basketbol Süper Lig ekibi Manisa Basket, kısa rotasyonu için kadrosuna bir iddialı ismi daha kattı. Manisa temsilcisi, NBA'de son olarak Toronto Raptors forması giyen ABD'li skorer Javon Freeman- Liberty'i transfer ettiğini resmen açıkladı. 2022 senesinde profesyonel basketbola adım atan 24 yaşındaki skorer, NBA G-League ekibi Windy City Bulls ile geçirdiği bir sezonun ardından Toronto Raptors ile çift yönlü kontrat imzaladı. Geçtiğimiz sezon NBA'de Raptors formasıyla toplam 22 maça çıkan Freeman-Liberty, maç başına 7.0 sayı, 3.2 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları ile oynadı. Raptors'ın G-League takımı Raptors 905'le ise toplam 26 maça çıkan genç oyuncu; 24.2 sayı, 6.8 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları ile mücadele etti.

ÖNEMLİ TAKVİYELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Geçen sezon tarihinde ilk kez Basketbol Süper Lig'de Play-Off'a adını yazdıran Ege ekibi, 1 Ekim Salı günü Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan çıkıp şirketleşerek isim değişikliğine giden Manisa Basket, logosunu ve renklerini de değiştirmişti. Özel bir firmaya devredilen kulübün yeşil-beyaz olan renkleri siyah-beyaz-kırmızı olarak değiştirilmişti. Antrenör Ozan Bulkaz yönetiminde ligde ve Avrupa'da mücadele edecek Manise ekibi, Martynas Echodas, Ty Gordon, Saben Lee, Hugo Besson, Jamorko Pickett, Fabian Christopher Whiter Jr ile yerli olarak Yunus Emre Sonsırma, Ahmet Safa Yılmaz, Leon Harun Apaydın, Mehmet Yağmur ve Cengizhan İvedi'yi kadrosuna katmıştı.