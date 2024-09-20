Trabzon pes etmedi

TRENDYOL Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Kayserispor'la geriye düştüğü maçta son dakikalarda attığı gollerle 2-2 berabere kaldı. 7'de Cardoso'ya ceza sahasında Denswil'in yaptığı hareket sonrasın hakem VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. 9'da Attamah'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır geçit vermedi.

12'de Gökhan'ın sağ taraftan pasında Nazon'un dokunduğu topa arka direkte Hasan Ali sert vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1.

63'te Nazon'un pasında Boa Morte karşı karşıya kaldığı kaleci Uğurcan'ı mağlup etti ve farkı ikiye çıkardı: 0-2.

89'da Nwakaeme'nin şutunda kaleci Onurcan'dan seken topu Umut tamamladı: 1-2.

90+8'de Nwakaeme'nin ortasında Denswil'in ceza sahasından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve maçın skorunu belirledi: 2-2.