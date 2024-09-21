Fenerbahçe-Galatasaray | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayıyor. Zirve savaşının verileceği dev derbide sarı-kırmızılılardan Ziyech, sakatlığı nedeniyle süre alamadı.. Ligde 32 maçtır mağlup olmayan Fenerbahçe, liderlik koltuğuna oturmayı hedeflerken Galatasaray ise geçen sezon RAMS Park'ta oynanan derbinin rövanşını alarak puan farkını 5'e çıkarmak istiyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İŞTE DERBİNİN 11'LER:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

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Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip ise 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Okan Buruk öğrencileri Kadıköy'den de lider dönmeyi hedefliyor.

OOSTERWOLDE SINIRDA

Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

LİGDEKİ 5 MAÇTA 17 GOL

Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip ise 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 5 maçında 17 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK'ye 3 gol attı. Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

SÜPER LİG'DE "5'TE 5"

Trendyol Süper Lig'deki 5 maçını da kazanan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.

Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden "Cimbom", 15 puanla Süper Lig'de 6. haftaya birinci sırada girdi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 3 maçta Fenerbahçe'den gol yemedi

Galatasaray, Okan Buruk'un takımın başında olduğu dönemde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçın 3'ünde gol yemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk ile çıktığı 4 lig maçında Fenerbahçe'yi 2 kez 3-0 mağlup etti.

Ezeli rakibiyle 1 maçta da 0-0 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında sadece geçen sezon 1-0 kaybettiği karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.