Bodrum çok mutlu

Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenen Bodrum Futbol Kulübü ikinci galibiyetini elde edip rahat nefes aldı. Sezona Gaziantep Futbol Kulübü ve Eyüpspor yenilgileriyle giren Ege temsilcisi, 3. haftada sahasında Konyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e 'merhaba' demişti. Ardından önce Ege derbisinde Göztepe'ye geçen haftada evinde RAMS Başakşehir'e teslim olan yeşil-beyazlılar, küme düşme hattına kadar gerilemişti.

"GALİBİYET ÇOK İYİ GELDİ"

Muğla temsilcisi, Hatayspor'u mağlup ederek hem kötü seriyi sonlandırdı, hem de puanını altıya çıkararak üst sıralara doğru tırmandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmet Taşdemir, üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Hatayspor maçını kazanmalarının kendilerine çok iyi geldiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Ara ara iyi oynadığımız ligde bu galibiyet bize çok iyi geldi. Sezon başından beri, 'Bu lige renk katmak istiyoruz' dedik. Parça parça kattığımızı düşünüyorum ama bunu bütüne yayıp, bütünde toplayabilirsek o zaman bu lige gerçekten renk katarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

İLKLERİN MAÇI OLDU

Bodrum FK'nın Hatayspor'u yendiği maç aynı zamanda ilklerin maçı oldu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden yeşilbeyazlılar, bu sonuçla devler arenasındaki ilk deplsaman galibiyetini almış oldu. Ayrıca maçtaki tek golü kaydeden isim olan yeni transfer Taumant Seferi, ikinci maçında ilk golünü kaydetti.

EĞLENCELİ PAYLAŞIM

Bodrum FK deplasmanda Hatayspor'u mağlup ederek kendine gelirken, kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşım çok konuşuldu. Eski bir dizinin repliğinden ilham anılan içerikte maçtaki tek golü atan isim olan Taumant Seferi'nin fotoğrafı 'Trendyol Süper Lig'in yeni Sefiri' diye paylaşıldı. Ayrıca gönderide bir detay daha dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Seferi'nin yer aldığı TV görüntüsünün üzerinde yer alan çerçevede İsmet Taşdemir'in fotoğrafıyla birlikte 'Babalar sözünü tutar' ifadesinin yer aldığı görüldü.