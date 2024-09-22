Kadıköy’de Aslan şov

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında G.Saray, Kadıköy'de F.Bahçe'yi 3-1 mağlup etti ve ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını 5'e çıkarttı. 20'de Yunus'un ortasında Sara'nın yakın mesafeden şutunda kaleci Livakovic topu kornere gönderdi. Aynı dakikada kullanılan kornerde uzaklaştırılan topa ceza sahası önünde Torreira gelişine vurdu. direğe çarpan top, Livakovic'in sırtına çarparak ağlara gitti: 0-1. 28'de Yunus'un ortasında Osimhen topu göğsüyle Mertens'e indirdi. Bu oyuncu aşırtma vuruşla topu Livakovic'in üstünden ağlara gönderdi: 0-2. 33'te Saint-Maximin'in sert şutunda Muslera topu kontrol etti. İlk yarı G.Saray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 60'ta iki rakibinden sıyrılan Sara, Torreira ile duvar pası yapıp ceza sahasına girdi. Brezilyalı futbolcunun sert şutu ağlarla buluştu: 0-3. 61'de sağdan Fred ortasını yaptığı esnada Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı 63'te Dzeko gole çevirdi: 1-3. 77'de sağ çaprazdan Dzeko'nun şutu yan ağlarda kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç G.Saray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

YENİLMEZLİK REKORU SONA ERDİ

Fenerbahçe, derbide evinde mağlup olarak ağır bir yara alırken, geçtiğimiz hafta kırdığı yenilmezlik rekoru da 32'de kalmış oldu. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup ederek kendi yenilmezlik rekorunu 32 maça çıkarmayı başarmıştı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde tribünleri tamamen doldurdu. Maçtan saatler önce stat ve civarında toplanan taraftarlar, beste ve marşlarla coşku yaşadı. Taraftarlar, müsabaka öncesinde de oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde koreografi gerçekleştirdi.

SARI-KIRMIZILILAR YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaraylı taraftarlar, zorlu deplasmanda kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, maç önünde futbolculara yaptıkları tezahüratlarla destek verdi. Karşılaşma öncesi teker teker oyuncuları deplasman tribününe çağıran Galatasaraylı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

REKLAM PANOLARI İLE G.SARAY'A GÖNDERME

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi öncesi Galatasaray'a reklam panoları üzerinden göndermede bulundu. Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili Galatasaray'ı devletin çeşitli kurumlarına şikayet eden Fenerbahçe, "Karaborsa bilet satmak ve almak suçtur, suça ortak olma' mesajını paylaştı.

MOURİNHO TOPLANTIYA KATILMADI

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk derbisinde mağlubiyetle tanıştı. Tecrübeli çalıştırıcı karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılmadı ve stadı terk etti. Bu arada G.Saray Kulübü maç sonunda Mourinho'nun kitabını paylaştı ve "The Crying One" (Ağlayan biri) notunu düştü.

BATSMAN'A DOLARLI PROTESTO

Fenerbahçeli taraftarlar, sezon başında sarı-lacivertli ekipten ayrılan eski futbolcuları Michy Batshuayi'ye dünkü maçta tepki gösterdi. Bazı Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Batshuayi için Belçikalı yıldızın yüzünün olduğu dolar bastırdı. Taraftarlar, Batshuayi için yaptıkları dolarları sahaya atarak tepkisini dile getirdi.